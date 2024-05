Uomini e Donne - Ida smaschera Mario | ti devi vergognar - hai giocato con me Tina e Gianni | un miserabile | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Aè il giorno della scoperta. Maria De Filippi mostra un filmato in cui si vede la misteriosa amica di, corteggiatore di Ida. Si tratta di una vecchia conoscenza del programma: Melissa P, una ragazza che si era presentata per corteggiare Alessandro, ex fidanzato di Ida., Ida caccia: “Dall’inizio alla fine hai fatto schifo”conferma di conoscere Melissa P, ma precisa: «conoscere Melissa è stato un caso. Sono stato in quel B&B di pomeriggio e poi di notte, ma che tu ci creda oppure no non c’è stato niente“.ribatte subito: “io oggi lascio il programma, ma non si può sentire. Cosa ci saresti andato a fare in quella camera?”, ma il corteggiatore si difende “l’ho omesso perchè sapevo che non ci ...