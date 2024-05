Abusi sessuali sul bimbo di 9 anni | a processo l’amica del papà

(Di giovedì 9 maggio 2024) Compiesu undi 9nella Provincia di Latina: amica delfinisce al centro di unal Tribunale di Viterbo. La vicenda deglisul minore è finita al Tribunale di Viterbo (credits @Corriere di Viterbo) – Ilcorrieredellacitta.comFinisce in Tribunale un caso di violenza sessuale ai ddi un bambino. La vicenda si svolge a Latina, quando una donna provò ad avere rapporticompleti con undi 9. La signora, secondo le indagini portate avanti dalla Procura, avrebbe cominciato con dei palpeggiamenti verso il ragazzino, inasprendo poi le azioni verso il minorenne: comprotamenti che si sarebbero tramutati in richieste per ...

Il predatore sessuale non si pone limiti d’età, e l’ Orrore che è capace di mettere in campo non prevede margini di sicurezza o luoghi di incolumità: e così succede che un 41enne intercetti una ragazzina al ritorno da scuola e provi a trasformarla ...

Milano, 3 maggio 2024 - aumentano i casi di Pedofilia in Europa e in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Internet Watch Foundation, il 2023 è stato l’anno in cui la presenza di immagini di abusi sessuali di minori su web ha raggiunto il suo ...

La minaccia corre sul web, e incombe su giovani e giovanissimi. E dal dossier della Polizia postale diffuso in occasione della Giornata nazionale contro Pedofilia e pedopornografia i dati parlano chiaro: 1.131 le persone individuate e denunciate ...

