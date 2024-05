Youtuber accoltellato fuori da un tribunale da un collega I due erano coinvolti in una causa legale

(Di giovedì 9 maggio 2024) È statoed è morto davanti aldi Busan, Corea del Sud. I protagonisti della storia sono due. La polizia metropolitana di Busan ha ricevuto la segnalazione che “un uomo sulla quarantina” era statodavanti alalle ore 9:52 di giovedì. L’aggressore, che subito dopo è fuggito, è stato catturato intorno alle 11:35, ovvero un’ora e quaranta minuti dopo l’omicidio. La vittima, come è afferma la polizia, è stata trovata in arresto cardiaco e mandata d’urgenza all’ospedale più vicino dove, successivamente, è stata dichiarata morta. L’aggressore è fuggito a bordo di un’auto. Secondo i media, i due si conoscevano perchécolleghi, entrambiche caricavano video incentrati sulla loro vita quotidiana. I due non si ...

