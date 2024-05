Genoa - la 777 Partners vicina alla cessione dello Standard Liegi

(Adnkronos) – “ Genoa Cfc e Starcks insieme per una nuova Partnership . Con Starcks , potrete acquistare i token dei vostri giocatori preferiti, un asset dinamico che riflette non solo le loro prestazioni in campo, ma l’intero percorso della loro ...

Genoa, Messias in più col Sassuolo. 777 interviene sul caso Standard - genoa, Messias in più col Sassuolo. 777 interviene sul caso Standard - GENOVA - Per Gilardino arrivano buone notizie in vista del match di domenica al Ferraris contro il Sassuolo: Messias è rientrato in gruppo e si candida per partire titolare sulla fascia sinistra.

Mancati pagamenti, i creditori chiedono il sequestro degli asset di 777 in Belgio - Mancati pagamenti, i creditori chiedono il sequestro degli asset di 777 in Belgio - Bruno Venazi e Immobilière du Standard hanno avviato due cause. Così il fondo proprietario del genoa rischia di perdere il controllo dello Standard Liegi.

Desperate Moshiri holds urgent talks with cash-strapped 777 Partners over Everton sale - Desperate Moshiri holds urgent talks with cash-strapped 777 partners over Everton sale - Everton majority owner Farhad Moshiri has held emergency meetings with prospective buyer 777 partners to determine whether their agreed £500 million+ takeover will go-ahead, according to media reports ...