Le altre Wagner

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Redut, l’Academi, la Sadat, la Saic... Proliferano le compagnie private di militari che intervengono nei conflitti, gestiscono la sicurezza lungo le frontiere, supportano con le armi questo o quel governo. Si prestano a svolgere il «lavoro sporco» per conto di Paesi con mire internazionali. Dietro, s’intende, ottima remunerazione. Nell’idea originaria di Vladimir Putin, ilGroup, la milizia privata del suo sodale Yevgeny Prigozhin, avrebbe dovuto operare sotto il controllo e agli ordini del ministero della Difesa, ma allo stesso tempo costituire un «esercito fantasma» i cui operativi non risultassero in alcun modo legati al Cremlino. Il motivo? Sottrarsi alle responsabilità formali per poter compiere incursioni illegali, finanche crimini di guerra. E, in caso di morte, non dover rispondere a famiglie, tribunali internazionali e alla legge. L’intuizione di ...