Stasera Italia-Corea del Sud | a che ora inizia la semifinale dei Mondiali Under 20? Programma | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Arriva il momento della verità per l’20 di Carmine Nunziata. Gli azzurrini sono ancora in lizza neidi categoria, entrando tra le migliori quattro della competizione iridata. Tra loro e la finale, sfida mai raggiunta nella propria storia, c’è solo ladel Sud. Gli asiatici si confermano ai massimi livelli del calcio giovanile; quattro anni fa, trascinati dalle giocate di Lee Kang-in (oggi al Maiorca) poi nominato Pallone d’oro della competizione, si spinsero fino alla finale, persa per 3-1 al cospetto dell’Ucraina con i gol di Supryaga (doppietta) e il gol di Tsitaishvili. Quattro anni dopo, ini rimangono una squadra temibile, riuscendo a superare il gruppo F con Francia, Honduras e Gambia ed eliminando Ecuador e Nigeria nella fase ad eliminazione diretta. Anche ...