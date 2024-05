Caso Eni-Nigeria - il Csm boccia e declassa il procuratore Fabio De Pasquale | Mancanza di imparzialità ed equilibrio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano –Deaggiunto presso il Tribunale di Milano, con funzioni semi-direttive requirenti non è stato confermato nelle funzioni semi-direttive dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. Alla base della decisione, presa a maggioranza con 23 voti a favore (4 astenuti), compreso quello del vicepresidente del CsmPinelli, c’è il giudizio negativo sull’operato di Deche ha rappresentato la pubblica accusa nel processo Eni/, conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati per non aver commesso il fatto. Per l’inchiesta Eni/, Deè sotto processo a Brescia e deve rispondere di rifiuto di atti di ufficio, per non aver depositato atti a favore delle difese. Nei suoi confronti è ...