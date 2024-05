Raffaella Fico | I tradimenti di Balotelli? Le mie corna erano pubbliche - lo perdonavo perché ero innamorata

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di mercoledì 8 maggio 2024)torna a parlare dei suoi amori vip più importanti. Dopo essere stata con Cristiano Ronaldo, la modella è passata alle cronache per la sua storia tormentata con Mario, papà dell’unica figlia Pia. «Ronaldo? Avevo 20-21 anni, ero in Sardegna a un evento, lo conobbi in quell’occasione, lui si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero e poi lo raggiunsi in Portogallo – dice a Storie di donne al bivio su Rai 2 – Così cominciò questa piccola storia. Non sapevo neppure chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse che avevo cuccato il miglior giocatore del mondo. È stato il mio primo fidanzato, lo conservo nel cuore». Idil’ho conosciuto in discoteca, ci ero andata con sua sorella, che avevo conosciuto all’Isola dei ...