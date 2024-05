Finisce a processo per una stretta di mano troppo forte all’ispettrice del lavoro | assolto l’imprenditore

seconda udienza nel processo di revisione per la Strage di Erba : i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi provano a convincere la Corte d'Appello di Brescia che esistono "nuove prove" in grado di demolire la condanna all'ergastolo della coppia per ...

Cantello, finisce a processo per una stretta di mano troppo forte alle ispettrici del lavoro: imprenditore assolto - Cantello, finisce a processo per una stretta di mano troppo forte alle ispettrici del lavoro: imprenditore assolto - Varese, le due donne avevano sporto denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha ritenuto insufficiente l'impianto accusatorio ...

Toti arrestato: i nuovi corruttori dettano legge e la classe politica sta col cappello in mano - Toti arrestato: i nuovi corruttori dettano legge e la classe politica sta col cappello in mano - In Italia la pratica della corruzione non rappresenta affatto un “pedaggio” occasionale. L'analisi di Alberto Vannucci ...

Perse un mano in un rullo: operaio tessile risarcito dopo 15 anni con 550mila euro - Perse un mano in un rullo: operaio tessile risarcito dopo 15 anni con 550mila euro - La vicenda dell'ennesimo infortunio sul lavoro arriva da Prato. Inizialmente l'azienda non era stata giudicata colpevole ma dopo 15 anni il verdetto definitivo ha dato ragione al lavoratore ...