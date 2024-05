Arezzo - emergenza in via Filzi | il rischio di una nuova Guardia Costiera in città

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Via: più che unasede della PM, speriamo di non avere per la prima volta laSi risolva subito la situazione, altrimenti faremo esposto per omissione atto d’ ufficio contro il sindaco che non svolge il suo ruolo di autorità sanitaria e tutela sicurezza pubblica È prevista per domani la scadenza anche della proroga dell’ordinanza del sindaco per il ripristino delle condizioni di sicurezza di viada parte della proprietà. Adesso basta proroghe; Mentre risuonano ancora le parole dell’assessore Marco Sacchetti durante l’ultimo Consiglio Comunale: state tranquilli, il Comune ha fatto da mediatore tra la proprietà e Nuove Acque per poter meglio procedere alla ripulitura dal fango e allo smaltimento del laghetto artificiale creatosi. Niente paura, dunque, il Comune vede e ...

Cantiere di via Filzi, Scelgo Arezzo: “Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico” - Cantiere di via filzi, Scelgo Arezzo: “Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico” - "Scelgo Arezzo nei primi mesi del 2024 ha già presentato due interrogazioni sullo stato del cantiere di via Fabio filzi, ci auguriamo che l’amministrazione ... siamo costretti nuovamente a intervenire ...

Cantiere di Via Fabio Filzi: “Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema” - Cantiere di Via Fabio filzi: “Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema” - Arezzo, 8 maggio 2024 – “Scelgo Arezzo nei primi mesi del 2024 ha già presentato due interrogazioni sullo stato del cantiere di via Fabio filzi, ci auguriamo che l’amministrazione non ci costringa a p ...

“Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema” - “Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema” - “Scelgo Arezzo nei primi mesi del 2024 ha già presentato due interrogazioni sullo stato del cantiere di via Fabio filzi, ci auguriamo che l’amministrazione ... siamo costretti nuovamente ad ...