RDS Summer Festival 2024 | 6 tappe italiane Ecco tutti i dettagli

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Presentato a Milano l’RDS: 6per vivere la magia della musica live per tutta l’estate! RDS 100% Grandi Successi annuncia il ritorno per il terzo anno consecutivo di RDS, l’evento musicale più atteso dell’estate! Dopo i numeri record dello scorso anno con oltre 130.000 presenze e più di 80 artisti coinvolti, il viaggio musicale itinerante dell’emittente promette, ancora una volta, di portare sui palchi delle localitàgli artisti più amati del momento e regalare al pubblico presente l’energia che da sempre contraddistingue questoe la filosofia di RDS. Seiin sei diverse città che faranno da cornice per offrire a fan e appassionati l’opportunità ...