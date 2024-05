Frosinone vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024, I ciociari proveranno lo sgambetto ai Campioni d’italia per incamerare punti preziosi in ottica salvezza.vssi giocherà venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio StirpeVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE A tre giornate dal termine, i ciociari sono sedicesimi con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco ha vinto solo due volte nelle ultime diciotto partite, per cui non può più sbagliare I nerazzurri, laureatosi campioni d’Italia, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. La squadra di Inzaghi cercherà di chiudere al meglio provando a vincere le ultime tre partite LE...

Inter, ancora turnover a Frosinone: Lautaro c'è, Dimarco forse. Chance per Bisseck - inter, ancora turnover a frosinone: Lautaro c'è, Dimarco forse. Chance per Bisseck - frosinone-inter come Sassuolo-inter, sperando in una prestazione migliore: l'orientamento della formazione di Simone Inzaghi dovrebbe essere questo per la 36esima giornata di campionato, più nella ...

SERIE A - Atalanta-Roma affidata a Guida, Inter-Frosinone a Giua, Sozza per Milan-Cagliari - SERIE A - Atalanta-Roma affidata a Guida, inter-frosinone a Giua, Sozza per Milan-Cagliari - Pairetto è stato invece scelto per Napoli-Bologna, che si disputerà sabato alle 18. Giua poi fischierà inter-frosinone, Sozza Milan-Cagliari e Santoro Juve-Salernitana.

È quello che para di più in Serie A: perché la Juve vuole Di Gregorio - È quello che para di più in Serie A: perché la Juve vuole Di Gregorio - il portiere cresciuto nel vivaio dell’inter ha comunque messo insieme 14 partite senza prendere gol in 32 presenze (il 43,8% delle gare, più di due su cinque): in 12 partite con lui in campo il Monza ...