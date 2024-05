Paura nel Salento - auto prende fuoco in transito in pieno giorno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo quanto successo nei giorni e nelle settimane scorse, ancoranela causa di una vettura che è stata avvolta dalle fiamme mentre stava percorrendo la strada statale 101, quella che da Lecce conduce a Gallipoli. La vettura era in movimento quando, per cause ancora tutte da chiarire e decifrare, ha avuto un guasto che ha provocato l’incendio. L’in questione era una Renault Modus. Per fortuna gli occupanti hanno avuto il tempo di capire cosa stava succedendo e quindi di scendere in tempo dalla vettura prima che la stessa venisse completamente avvolta dalle fiamme.nel, sul posto i vigili delAttimi dinel, come detto, ma per fortuna nessuna conseguenza, né feriti. Danni ovviamente ...