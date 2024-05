Nasce la giornata mondiale del calcio | ecco quando si festeggia Per Milan - Inter e Juventus è una data triste

ROMA - Preservare la salute dell'apparato respiratorio, offrire cure migliori per tutti, intervenire con tempestività e appropriatezza, promuovere le innovazioni cliniche e tecnologiche. Sono queste le priorità lanciate e ribadite in occasione ...

ROMA (ITALPRESS) – Preservare la salute dell’apparato respiratorio, offrire cure migliori per tutti, intervenire con tempestività e appropriatezza, promuovere le innovazioni cliniche e tecnologiche. Sono queste le priorità lanciate e ribadite in ...

Formia – Si celebra oggi, mercoledì 8 maggio, la Giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa , in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, filantropo svizzero, padre dell’umanitarismo moderno e primo ...

GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * GIORNATA MONDIALE CROCE ROSSA: « PALLUA CONSEGNA A GENNACCARO LA BANDIERA DELL’ORGANIZZAZIONE - GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * giornata mondiale CROCE ROSSA: « PALLUA CONSEGNA A GENNACCARO LA BANDIERA DELL’ORGANIZZAZIONE - In occasione della giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, mercoledì 8 maggio il presidente del comitato provinciale altoatesino della Croce Rossa Italiana (CRI) Manuel ...

IN's Mercato e Fondazione Ieo-Monzino: un impegno condiviso per la salute femminile - IN's Mercato e Fondazione Ieo-Monzino: un impegno condiviso per la salute femminile - Nel trentennale dalla sua fondazione, l’insegna inaugura una partnership con la Fondazione per promuovere la prevenzione e la ricerca contro i tumori femminili.

Volkswagen vuole recuperare RAEE e pile esauste; raccolti più di 300 kg in due giorni - Volkswagen vuole recuperare RAEE e pile esauste; raccolti più di 300 kg in due giorni - In occasione della giornata mondiale della Terra, Volkswagen Group Italia ha invitato i propri collaboratori a conferire le pile esauste e RAEE presso il proprio headquarter ...