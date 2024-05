Atalanta - Kolasinac non si allena in gruppo Undici di Gasperini già definito?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bergamo. Nessuna sorpresa, almeno per ora. Nell’mento della vigilia, Seadnon ha lavorato in campo insieme ai compagni. Come da attese, resta dunque quasi del tutto improbabile un suo impiego già per il match di ritorno contro il Marsiglia di giovedì (8 maggio) che può portare l’a giocare la prima finale europea della sua storia. Siache il giocatore si erano mostrati possibilisti in conferenza stampa circa un possibile recupero per il secondo atto della semifinale, ma con una lesione muscolare è sempre meglio non correre rischi, anche perché dietro l’angolo ci sono altre partite importanti. E così mistersi trova con le scelte obbligate nel reparto difensivo davanti al portiere di coppa Musso: rispetto alla gara d’andata di sei giorni fa (quella in cui per ...