(Di mercoledì 8 maggio 2024)l'deiperin, che era programmata per il 20, secondo quanto si apprende. Il genio militare italiano che sta lavorando sui siti di Shengjin e Gjader, in base all'accordo tra Roma e Tirana, non ha ancora ultimato l'allestimento delle strutture. Era l'avviso emesso nel marzo scorso dalla prefettura di Roma per l'affidamento dei servizi di accoglienza a stabilire l'operatività degli stessi "non oltre il 202024". L'avvio avrebbe dovuto essere confermato dal ministero dell'Interno con un preavviso di 15 giorni. Intanto, l'appalto per la gestione delle strutture per 24 mesi se lo è aggiudicato la cooperativa Medihospes con un'offerta di 133,8 milioni di euro.

Il 20 maggio sapremo chi si aggiudicherà il bando di gara pubblicato a marzo dal ministero dell’Interno per la gestione dei centri , due hotspot e un centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), che l’accordo con l’Albania vedrà nascere nel porto di ...

C'erano una volta i centri per i migranti in Albania, quelli che dovranno nascere dal contestato protocollo sottoscritto da Giorgia Meloni e da Edi Rama e che, nelle intenzioni della premier, dovrebbero avere lo scopo di alleggerire la pressione ...

Il colosso dell’accoglienza era già finito in diverse inchieste anche per le condizioni poco dignitose di vita garantite nelle strutture

Migranti, Bonelli (Avs): "Piantedosi spieghi perché ha affidato la gestione in Albania senza gara d'appalto" - migranti, Bonelli (Avs): "Piantedosi spieghi perché ha affidato la gestione in Albania senza gara d'appalto" - «Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi spieghi perché i suoi uffici hanno assegnato la gestione di un centro per migranti in Albania per 151 milioni di euro senza gara e per lo più a una società ...

Centri migranti in Albania, slitta l'apertura del 20 maggio - centri migranti in Albania, slitta l'apertura del 20 maggio - Slitta l'apertura dei centri per migranti in Albania, che era programmata per il 20 maggio, secondo quanto si apprende. (ANSA) ...

Migranti: Bonelli, '151 mln senza gara per centro in Albania, interrogazione a Piantedosi' - migranti: Bonelli, '151 mln senza gara per centro in Albania, interrogazione a Piantedosi' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Il ministro Piantedosi spieghi perché i suoi uffici hanno assegnato la gestione di un centro per migranti in Albania per 151 milioni di euro senza gara e per lo più a una ...