Giro d’Italia 2024 - pagelle quinta tappa | arriva la fuga e Benjamin Thomas è perfett - ingenui i team dei velocisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024)semplicementeo nelladel, malissimo invece idei: ecco di seguito ledella frazione da Genova a Lucca, con 178 chilometri mossi ma con un percorso sostanzialmente adatto ai. Invece il gruppo si rilassa troppo e lascia fino a 2? di margine ai quattro battistrada di giornata,della Cofidis, Michael Valgren (EF Education Easypost), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) ed Enzo Paleni (Groupama-FDJ). L’azzurro non tira quasi mai e non contribuisce al grande lavoro dei tre compagni di, che riescono a far saltare il banco. Il gruppo, ...