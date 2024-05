Ostia - maestra rimprovera il figlio di uno Spada e viene aggredita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Unadi un istituto scolastico diè stataieri nel corso della mattinata dalla madre di un suo alunno, una donna della famiglia, mentre si trovava nel cortile esterno della scuola. La donna l’avrebbe prima percossa e, poi, redarguita perché il giorno prima laavevato il. Quando la donna si è allontanata laha chiamato il 118, ma ha poi rifiutato le cure mediche. I carabinieri hanno identificato la responsabile dell’aggressione, appunto moglie di uno, che sarà denunciata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le ...