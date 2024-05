Cassetto virtuale per documenti a espropriandi ponte Stretto

Ponte sullo Stretto, arriva il “Cassetto virtuale” per gli espropri: ecco come funzionerà - Ponte sullo Stretto, arriva il “cassetto virtuale” per gli espropri: ecco come funzionerà - Sarà pubblicato domani sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’avviso di istituzione del cassetto virtuale, uno strumento, previsto dal DL 35/2023, implementato con la finalità ...

Ponte sullo Stretto, ecco il cassetto virtuale: lo strumento per comunicare con gli espropriandi - Ponte sullo Stretto, ecco il cassetto virtuale: lo strumento per comunicare con gli espropriandi - Sarà pubblicato domani sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’avviso di istituzione del cassetto virtuale, uno strumento, previsto dal DL 35/2023, implementato con la finalità ...

Dichiarazione dei redditi, come scaricare la certificazione unica dal cassetto fiscale - Dichiarazione dei redditi, come scaricare la certificazione unica dal cassetto fiscale - La certificazione unica è un importante documento per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Ecco come scaricarla dal cassetto fiscale.