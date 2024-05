Toti: indagato anche commissario Autorità porto Piacenza - toti: indagato anche commissario Autorità porto Piacenza - Ci sono almeno altri dieci indagati, oltre ai 25 indicati nell'ordinanza, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto il presidente della Regione Liguria Giovanni toti. (ANSA) ...

Cozzani, una legge per Salone Nautico in cambio di fornitura - Cozzani, una legge per Salone Nautico in cambio di fornitura - GENOVA, 08 MAG - Da un lato la Regione Liguria vara una legge che porta i finanziamenti al Salone Nautico da 350mila a 780mila euro, dall'altro il capo di gabinetto di toti ottiene per il fratello una ...

Ultim'ora - Ultim'ora - L'avvocato non commenta le indiscrezioni su Anna Maria Poggi e lui per primo si sfila dal toto-nomi: 'Se mi chiedessero di restare ... quindi potremmo rimanere solo fino ad allora'. Ma se il ...