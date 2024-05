Borsa | Milano chiude in calo dello 0,27%

In America, Tod's corteggia gli amanti del quiet luury - In America, Tod's corteggia gli amanti del quiet luury - Quotata a milano, ma controllata dalla famiglia fondatrice Della Valle, Tod’s è rimasta indietro rispetto ai rivali a livello di redditività.

Terna scatta in Borsa dopo i conti del primo trimestre 2024: ricavi +20,4% e utile netto +34%. Boom di investimenti (+53,3%) - Terna scatta in borsa dopo i conti del primo trimestre 2024: ricavi +20,4% e utile netto +34%. Boom di investimenti (+53,3%) - Nel primo trimestre del 2024, il fatturato di Terna ha raggiunto i 858,1 milioni di euro, i profitti hanno toccato i 268 milioni e l'ebitda è stato di 627,9 milioni. Gli investimenti sono stati spinti ...

Borsa: Milano (-0,3%) chiude in coda all'Europa, trimestrali non bastano - borsa: milano (-0,3%) chiude in coda all'Europa, trimestrali non bastano - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 08 mag - Le Borse europee chiudono in positivo in scia alle trimestrali che in questi giorni stanno caratterizzando le sedute di tutte le piazze finanziarie. A Mila ...