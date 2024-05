‘Notte delle auto killer’ a Napoli - morta anche la seconda ragazza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon ce l’ha fatta nelagiovane investita a, nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere Fuorigrotta. La 27enne Rita Granata è spirata all’ospedale San Paolo, dove era ricoverata in prognosi riservata. Nella folle, durante le stesse ore, si è registrata un’altra vittima, ancora nell’area occidentale della città. Si tratta di Sara Romano, 21 anni, travolta e uccisa sul colpo in via Cattolica da un’pirata. I Carabinieri sono riusciti a individuare la persona alla guida dell’, un 29enne di Secondigliano. L’uomo si è costituito, ed oggi il suo fermo è stato convalidato dal giudice. Per lui è stata applicata la custodia cautelare in carcere, l’accusa è di ...

