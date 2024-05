Ordini medici - ' liste attesa drogat - decisivo monitoraggio reale'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Buona parte dei tempi relativi alled'per le prestazioni sanitarie "sonoi, non sono reali. Molte agende sono chiuse. E ci sono tante persone che oramai non si rivolgono più al Servizio sanitario nazionale ma vanno direttamente nel privato. Il tema è molto complesso, ha molti fattori di cui tener conto e i dati che abbiamo spesso non rispecchiano la realtà. Per esempio: se si vuole prenotare una colonscopia e i tempi prospettati sono lunghissimi, spesso si ricorre direttamente al privato e questo non viene intercettato dal". Lo spiega all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale deglidei(Fnomceo), su uno dei problemi della sanità più sentiti dai cittadini, al centro di un ...