Giro d’Italia 2024 - Benjamin Thomas | Nella vita bisogna rischiar - oggi era la mia giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sorpresaquinta tappa delcon arrivo a Lucca: non c’è volata, ma gli sprinter sono sorpresi dall’arrivo della fuga. A trionfare è, il francese della Cofidis che è stato lesto nel battere nello sprint ristretto Michael Valgren e Andrea Pietrobon. Queste le impressioni a caldo del vincitore di tappa ai microfoni di Rai Sport: “Ho vinto tanto in pista, ma una vittoria così alè davvero speciale, la sognavo, ma sicuramente non me la immaginavo così. È stato davvero incredibile, non sono un gran campione su strada, maho avuto la miadi gloria da campione”. ”A voltee, altrimenti non vinciamo niente...