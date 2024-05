Il più grande parco fotovoltaico del Nord Italia sta per nascere in provincia di Udine

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un traguardo significativo per la transizione energetica del: A2A ha acquisito il 70% diSolare Friulano 2, società proprietaria del piùimpiantoin fase di realizzazione neldel Paese, con una capacità installata di 112,1 MWp. I lavori sorgeranno nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di(UD). “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la decarbonizzazione del territorio e un sostegno concreto al tessuto produttivo locale, fornendo energia pulita e favorendo lo sviluppo sostenibile dell’area,” ha dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. “L’acquisizione consolida il nostro impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli ambiziosi obiettivi del nostro Piano ...