Bimbo di 8 anni travolto da un’auto dopo essere sceso dall’autobus - poi scaraventato sotto un furgone

(Di mercoledì 8 maggio 2024)da un auto, poiun. Infine, trovato con difficoltà. Undi ottoè stato coinvolto in un grave incidente a Lutago, in valle Aurina, ed è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Bolzano. L’incidente è avvenutoche il bambino èdallo scuolabus. Secondo quanto riportato, il piccolo è stato colpito prima da una Fiat Panda e poi è statocontro un, finendoil mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca, la polizia stradale e l’elisoccorso Pelikan 2, che ha trasportato il bambino prima a Brunico e successivamente all’ospedale di Bolzano, vista la gravità delle lesioni riportate. I ...

Lunedì poco prima delle 17 una mamma ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Goldaniga a Crema: suo figlio di circa tre anni si era chiuso dentro l’auto. La donna aveva lasciato il piccolo in macchina e le chiavi della vettura nel ...

Paura in Ciociaria, dove un Bimbo di 4 anni ha ingerito per errore della candeggina . A lanciare l'allarme la mamma del piccolo, subito elitrasportato al Gemelli di Roma .Continua a leggere

Pugno alla figlia di 8 anni perché fa rumore mentre mangia e la manda all’ospedale. Il pm: “Metodi educativi”, ma il Tribunale lo condanna - Pugno alla figlia di 8 anni perché fa rumore mentre mangia e la manda all’ospedale. Il pm: “Metodi educativi”, ma il Tribunale lo condanna - Un pugno in pieno volto alla figlia della compagna, una bimba di 8 anni, perché mangiava a tavola in modo troppo rumoroso. Per il pm, si sarebbe trattato di metodi educativi. Per il giudice, un ...

Scende dallo scuolabus e viene investito da un camion: bimbo di 8 anni in gravi condizioni - Scende dallo scuolabus e viene investito da un camion: bimbo di 8 anni in gravi condizioni - Un bimbo di 8 anni è stato travolto da un camion a Lutago dopo essere sceso dallo scuolabus nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio ...

Quante vite hanno salvato i vaccini negli ultimi 50 anni: il dato è altissimo, secondo uno studio - Quante vite hanno salvato i vaccini negli ultimi 50 anni: il dato è altissimo, secondo uno studio - Un team di ricerca internazionale ha calcolato il numero di vite salvate dalle campagne vaccinali nell'ultimo mezzo secolo ...