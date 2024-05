Borsa | in Europa nuovi massimi - indici spinti dalle trimestrali

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La seduta sui mercati azionari insi è chiusa con gliche salgono astorici, con glial rialzodi società del calibro di Siemens Energy (+8,5%) e Anheuser-Busch InBev (+3,75%). Londra ha chiuso in rialzo dello 0,49%, Parigi dello 0,69% e Francoforte dello 0,37 per cento, l'indice Stoxx 600 è salito dello 0,3 per cento. "Le blue chip sui mercati europei continuano a indicare la direzione" commentano gli analisti.

In Europa le Borse aprono la seduta in rialzo , Parigi sale dello 0,23%, Francoforte dello 0,19%, Londra dello 0,23 per cento tutti con lo sguardo rivolto agli Usa che giovedì comunicheranno i dati sull'inflazione.

Stoxx Europe 600 tocca nuovi massimi - Stoxx Europe 600 tocca nuovi massimi - Salgono lievemente i prezzi dei principali indici europei, in controtendenza il Ftse Mib che cede lo 0,30%, nonostante i grandi acquisti del titolo di Leonardo (+2,47%) dopo la crescita degli ordini e ...

