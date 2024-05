Aumentano gli stipendi degli insegnanti - l’Italia è al quarto posto in Europa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lo certifica il rapporto dell'Ocse Talis, sul mondo della scuola. La situazionepeggiora con l'avvicinarsi della pensione. E i giovani non vogliono più fare i docenti: le cause sono stress, burocrazia e una percezione negativa del mestiere da parte della società.

