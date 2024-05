Un diario con schede di lettura e di viaggio, arricchito da curiosità, citazioni, librerie e biblioteche nel mondo, musei, gastronomia e quiz BOLOGNA – Oscar Wilde diceva di non viaggiare mai senza il suo diario per avere qualcosa di sensazionale ...

Roma, 20 apr. (askanews) – Oscar Wilde diceva di non viaggiare mai senza il suo diario per avere qualcosa di sensazionale da leggere . Da qui l’idea di Isa Grassano di creare Book Sun Lover (Giraldi Editore), un taccuino ricco di curiosità e frasi ...

Un taccuino per i viaggi intorno al mondo. E dentro se stessi - Un taccuino per i viaggi intorno al mondo. E dentro se stessi - Dalla penna della giornalista Isa Grassano, "Book Sun Lover" (Giraldi Editore), un taccuino per ricordare le emozioni della vita senza necessariamente rivederle solo dallo schermo di un telefonino ...

Moda, arte e cultura: da fanzine esclusive al design - Moda, arte e cultura: da fanzine esclusive al design - Composta da quattro volumi, la pubblicazione raccoglie fotografie scattate da Alec Soth, immagini di backstage, schizzi, adesivi e un taccuino di viaggio che guida nella campagna ambientata a Tokyo. I ...

“Ritorno al viaggio”: la Biennale del disegno a Rimini - “Ritorno al viaggio”: la Biennale del disegno a Rimini - Da quando l’uomo occidentale ha lasciato la propria casa per esplorare il resto del mondo, non ha mai smesso di raccontare le sue straordinarie avventure attraverso parole e immagini. E se oggi ci son ...