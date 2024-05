Anche Monreale protagonista alla Sagra del Cannolo di Piana con lo Sfincione rosso di Gianni Massaro

Torna a Piana degli Albanesi la Sagra del Cannolo per un evento all’insegna del sapore e del divertimento - Torna a Piana degli Albanesi la Sagra del cannolo per un evento all’insegna del sapore e del divertimento - Sabato 11 e domenica 12 maggio 2024, dopo ben 12 anni di assenza a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, torna la Sagra del cannolo l’evento culinario più dolce di tutta la Sicilia per un week ...

Golosità siciliane: a maggio, dopo 12 anni, torna la Sagra del Cannolo di Piana degli Albanesi - Golosità siciliane: a maggio, dopo 12 anni, torna la Sagra del cannolo di Piana degli Albanesi - La Festa del cannolo di Piana degli Albanesi l'11 e il 12 maggio. Una antica tradizione dolciaria radicata grazie all’influenza della comunità albanese. L'omaggio fallico delle donne dell'Harem ai pro ...

Chi sono Arturo e Italo Testa, fra cannoli e saluto romano. Ma Forza Italia li difende - Chi sono Arturo e Italo Testa, fra cannoli e saluto romano. Ma Forza Italia li difende - Inchiesta Toti, chi sono i due fratelli siciliani abitanti a Boltiere accusati di essere al centro di una compravendita di voti ...