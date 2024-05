Benjamin Thomas e i quattro mascalzoni di Lucca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Giro d’Italia lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca alla quinta tappa della corsa rosa, la Genova-, 178 chilometri in 178 parole. Il sospetto può creare paura e la paura può trasformarsi in terrore. Nel gruppo il sospetto che quei, che si erano infuturati alla ricerca dell’improbabile dopo una novantina chilometri, non sarebbero stati ripresi si è palesato a metà della salita, assai facile a dire il vero, che portava sino a Montemagno: mancavano circa ventitré chilometri al traguardo. Pedalavano assai bene Paleni, Pietrobon,e Valgren. Per questo il sospetto si è trasformato in paura e la paura è durata sino agli otto chilometri all’arrivo. Poi è subentrato il terrore. Il terrore spesso è figlio della consapevolezza ...