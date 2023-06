MotoGp | al Mugello è duello tricolore Bagnaia - Bezzecchi | le quote

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Gp di casa per i piloti azzurri, di tutte le categorie. Lafa tappa ale gli occhi sono puntati su Peccoche, da campione del mondo in carica, vuol essere profeta in patria, ...

GLI ALTRI AZZURRI ALNella, ci sono altri piloti italiani che sognano in grande al. Enea Bastianini varia tra 20.00 di Snai e 25.00 di Sisal, Luca Marini sale a 30.00 su ...... a margine della cerimonia che lo ha visto inserito nellaLegends, la sua prima volta all'autodromo delda ospite d'onore anziché da protagonista del Gran Premio d'Italia. ''Quando ...Il giovedì delincorona Andrea Dovizioso. Il forlivese, che in carriera ha vinto il campionato del Mondo 125 nel 2004, è diventato questo pomeriggio 'Leggenda della'. Il suo nome si aggiunge a quelli ...

Andrea Dovizioso è entrato nella MotoGp Hall of Fame. La cerimonia si è svolta al Mugello nella cornice del GP d’Italia insieme al Ceo di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta ...Dopo la pausa, i piloti della classe regina tornano in azione per il primo Gran Premio tricolore della stagione: ecco i favoriti (e i probabili outsider) per il weekend toscano ...