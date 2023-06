Jacobs verso il debutto in Diamond League | “Quello che faccio è per l’oro mondiale”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 giugno 2023) Parigi – “Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco”. Lo ha detto Marcellnella conferenza stampa ufficiale del Meeting di Parigi in programma domani sera allo stadio Charlety, quarta tappa della Wanda. Il campione olimpico è tra gli iscritti dei 100 metri (ore 22.12) insieme aldei 200 Noah Lyles (Usa), al keniano Ferdinand Omanyala, all’americano Ronnie Baker. Diretta su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle 21 alle 23. “È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza – ricorda– ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere ‘continuità’ a livello fisico. ...