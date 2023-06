Tutta lachoc per l'attacco ai bambini. Il presidente Emmanuel Macron ha denunciato un "attacco di vigliaccheria assoluta". "La Nazione èchoc. I nostri pensieri vanno a loro, ...... visto che è già cominciata la corsa per le elezioni europee, non farebbe male a guardarsi per quel che si sta muovendotraccia alle sue spalle in paesi di grosso calibro come lae la ...il nome - ha trentun anni e che aveva presentato domanda di asilo, in, il 28 novembre ... Le reazioni della politica " Il paese èshock per un atto di vigliaccheria assoluta ", il ...

Francia sotto choc per l'attacco ai bambini ad Annecy - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Tutta la Francia è sotto choc per l'attacco ai bambini. Il presidente Emmanuel Macron ha denunciato un "attacco di vigliaccheria assoluta". "La Nazione è sotto choc. I nostri pensieri vanno a loro, ...Attacco ad Annecy: un siriano di 31 anni di nome Abdalmasih H. ha accoltellato bambini e adulti al parco Jardin d'Europe. Ci sono feriti gravi ...