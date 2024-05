Fiorentina - tutto sulla di Conference League | quando e dove si gioca e le info sui biglietti

Beltran su rigore nel finale pareggia la rete di Vanaken. BRUGES (BELGIO) - La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell'andata, vale per ...

TWEET - Italiano porta la Fiorentina nuovamente in finale di Conference, Auriemma: "E c'è chi pensa non sia in grado di allenare il Napoli" - TWEET - Italiano porta la fiorentina nuovamente in finale di conference, Auriemma: "E c'è chi pensa non sia in grado di allenare il Napoli" - Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato su X la finale di conference League ottenuta dalla fiorentina: "E c’è ancora chi pensa che Italiano non sia in grado di allenare il Napoli".

Biraghi sulla FINALE: «Segno di un gruppo unito. Penso a Davide e Joe. FUTURO Italiano Dico che…» - Biraghi sulla FINALE: «Segno di un gruppo unito. Penso a Davide e Joe. FUTURO Italiano Dico che…» - Dopo la conquista della finale di conference League, il capitano della fiorentina Biraghi ha parlato così di tale traguardo. «C’è grande unione, sennò questi risultati non li raggiungi. Due finali ...