Bruges-Fiorentina 1-1 e viola in finale di Conference League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Impresa dellacontro ilnella semidi ritorno di: 1-1 in Belgio e isono per il secondo anno di seguito indopo il 3-2 conquistato all'andata. A decidere, il rigore di Beltran all'85': il penalty premia i, autori di un secondo tempo tutto all'attacco in L'articolo proviene da Webmagazine24.

