VIDEO | PWR Action Episodi 1-2

Paramount+, con una mossa che farà felici i fans, ha deciso di rendere disponibile gratuitamente su YouTube il primo episodio della seconda stagione della serie tv Halo , doppiato in italiano. Intitolato Sanctuary è andato in onda in prima mondiale ...

Uscito il primo EP KX9 di Kederix, cantante emergente di Ciriè (VIDEO) - Uscito il primo EP KX9 di Kederix, cantante emergente di Ciriè (VIDEO) - CIRIÈ – È uscito il primo EP KX9 contenente due nuovi brani “Fast 2” e “Fast Remix”, Kederix, disponibili su youtube e SoundCloud. Kederix, nome d’arte di Antony Vincenzi, è un cantante emergente di ...

Star Wars: Tales of the Empire, la storia di Morgan Elsbeth – Guida ai tre episodi - Star Wars: Tales of the Empire, la storia di Morgan Elsbeth – Guida ai tre episodi - Star Wars: Tales of the Empire è il sequel spirituale di Star Wars: Tales of the Jedi, la serie animata il cui debutto su Disney+ risale al 2022. Con il ...

Ma di cosa parla l'episodio di Bluey “censurato” su Disney+ - Ma di cosa parla l'episodio di Bluey “censurato” su Disney+ - Nelle scorse settimane anche chi non ha bimbi piccoli o non è appassionato di serie kids è probabilmente venuto a conoscenza di Bluey, serie animata australiana che sta conquistando l'attenzione e il ...