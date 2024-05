Siamo alle purghe - nuovo regime Serracchiani delira sulla Bortone? E la Rai la smentisce | che figura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "E' un fatto dovuto, non è un provvedimento disciplinare ma una contestazione e una richiesta di chiarimenti e spiegazioni. E poi si potrà decidere quali azioni decidere. E' una contestazione, non un provvedimento". Così l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, a Palazzo San Macuto, in Commissione di Vigilanza Rai, entra nel dettaglio della lettera di contestazione disciplinare inviata da viale Mazzini a Serenain riferimento al post pubblicato dalla giornalista e conduttrice di Che sarà, su Rai 3, sui propri profili social il 20 aprile in merito al caso Antonio Scurati. Parole che di fatto rendono le accuse del Pd alla Rai e alla premier Giorgia Meloni esagerate, quando non surreali per quanto strumentali? Un esempio? Quelle di Debora: "estremamente preoccupati dal procedimento disciplinare ...