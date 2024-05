Davide Patron ha un arresto cardiaco in treno | il social prof di inglese più famoso del web salvato dagli altri passeggeri

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano – Una 25 anni: se l’è vista davvero brutta, forse il più” dideinetwork. L’influencer della corretta pronuncia, infatti, è stato letteralmenteper un soffio sabato scorso, come racconta lui stesso con un post su Instagram. “Su quelin partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stessoche hanno prontamente iniziato a farmi il massaggioe salvarmi la vita ...

