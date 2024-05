Come finisce il film Pensive | la trasformazione di Marius…

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilhorrorcon Marius in un letto d’ospedale, circondato da giornalisti, dopo che Vytas è morto e il ragazzo ha spinto Saule giù da una rupe quando lei cerca di incolpare Marius per tutto ciò che è accaduto la notte precedente. Marius si è rifiutato di soccombere alla paura e lo ha dimostrato affrontando l’uomo mascherato e decidendo di bruciare il cottage. Questo horror lituano del 2022 diretto da Jonas Trukanas racconta l’agghiacciante storia di un gruppo di adolescenti che, dopo il diploma, partono per il viaggio di maturità. L’atmosfera prende una piega terribile quando giugnono a un cottage abbandonato pieno di inquietanti statue: eventi misteriosi e raccapriccianti porteranno a una serie di incidenti orribili e alla morte di molti studenti. Ildipinge il conflitto interiore di Marius nel ...

