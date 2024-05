Real Madrid Bayern Monaco - gli OSSERVATORI su Vinicius Junior | La sua continuità è stata una MINACCIA

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo la vittoria delcontro il, il fuoriclasse dei blancosha rilasciato queste dichiarazioni L’attaccante delVinícius Júnior è stato nominato Player of the Match. Il Panel diTecnici della UEFA ha dichiarato «La suaunache ha dato al

I blancos si impongono in rimonta grazie ad una doppietta di Joselu. Madrid (SPAGNA) - Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo il Real Madrid ribalta il Bayern Monaco e stacca il pass per la finale di Champions League con il Borussia ...

Real Madrid, niente scaramanzia: "A por la 15", come nel 2022. Cosa significa - real madrid, niente scaramanzia: "A por la 15", come nel 2022. Cosa significa - La squadra di Carlo Ancelotti era già pronta a festeggiare, con uno slogan che richiama anche la semifinale con il Manchester City ...

