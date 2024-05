Brugge Fiorentina | i TOP viola che hanno portato alla FINALE di Conference League stasera

Decisivo il rigore di Beltran nel finale Impresa della Fiorentina contro il Bruges nella semi finale di ritorno di Conference League : 1-1 in Belgio e i viola sono per il secondo anno di seguito in finale dopo il 3-2 conquistato all'andata. A ...

(Adnkronos) – Impresa della Fiorentina contro il Bruges nella semi finale di ritorno di Conference League : 1-1 in Belgio e i viola sono per il secondo anno di seguito in finale dopo il 3-2 conquistato all'andata. A decidere, il rigore di Beltran ...

Beltran decisivo per la finale della Fiorentina, la dedica che non ti aspetti: “Grazie a Batigol” - Beltran decisivo per la finale della fiorentina, la dedica che non ti aspetti: “Grazie a Batigol” - Lucas Beltran ha calciato dal dischetto il tiro che è valso la finale di Conference per la fiorentina tornata da Bruges con un pareggio determinante per ...

Club Brugge-Fiorentina, Italiano: "Che traguardo, due finali di Conference in due anni" - Club Brugge-fiorentina, Italiano: "Che traguardo, due finali di Conference in due anni" - la fiorentina ci riproverà ad Atene il prossimo 29 maggio. Merito del 3-2 ottenuto al Franchi e, soprattutto, dell'1-1 strappato nel finale sul campo del Bruges. Una grande prestazione quella dei ...

SNAI – Europa League: Atalanta in pole, per la Roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi - SNAI – Europa League: Atalanta in pole, per la Roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi - Giovedì il ritorno delle semifinali: i bergamaschi ospitano il Marsiglia con i favori del pronostico, mentre l’altra italiana ancora in corsa è chiamata all’impresa a Leverkusen. Equilibrio in Confere ...