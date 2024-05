Caso Scurati - dalla Rai lettera di contestazione a Serena Bortone | chiesti chiarimenti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La conduttrice dovrà dare "giustificazioni" per un post sui social. Sergio: "Non è un provvedimento disciplinare". Insorge il Pd in Vigilanza: "Atto intimidatorio e arrogante" La Rai ha inviato unadidisciplinare ain riferimento al post pubblicatogiornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda