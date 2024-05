MOVIOLA Real Madrid Bayern - l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 8 maggio 2024)arbitraledelMonaco, valido per i quarti di finale di Champions League 2023/24delladeltraMonaco e, valido per il ritorno della semifinale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Szymon Marciniak.Una gara ben diretta da Marciniak e corretta,clou

Fino all`ultimo respiro. Il Real Madrid non si è dato per vinto e ha ribaltato la semifinale di Champions League, battendo il Bayern Monaco...

Non le manda a dire Matthijs de Ligt nel post-partita di Real Madrid-Bayern Monaco 2-1, semifinale di ritorno della Champions League 2023/2024. Intervistato da Movistar dopo il fischio finale, il difensore olandese ex Juventus ha parlato ...

Real Madrid, niente scaramanzia: "A por la 15", come nel 2022. Cosa significa - real madrid, niente scaramanzia: "A por la 15", come nel 2022. Cosa significa - Il real madrid di Carlo Ancelotti conquista la finale di Champions League grazie alla rimonta nel finale contro il Bayern Monaco di Tuchel, staccando il pass per Londra. Al termine della semifinale di ...

Finale Champions League 2023/24, sarà Dortmund-Real Madrid a Wembley il 1 Giugno - Finale Champions League 2023/24, sarà Dortmund-real madrid a Wembley il 1 Giugno - madrid (SPA). Serata per cuori forti in Spagna, allo stadio Santiago Bernabeu il real madrid ribalta nei minuti finali il ...

Il Real Madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - Il real madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - madrid (SPAGNA) - Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo il real madrid ribalta il Bayern Monaco e stacca il pass per la finale di Champions League con il Borussia Dortmund. Una doppietta ...