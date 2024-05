(Di mercoledì 8 maggio 2024) Santo, undici anni, si è spento dopo due interventi chirurgici e tre giorni di agonia. Ma prima che il respiro si fermasse per sempre, ihanno autorizzato l?espianto dei suoi...

Torre del Greco, muore soffocato dalla pizza: i genitori donano gli organi - torre del Greco, muore soffocato dalla pizza: i genitori donano gli organi - Santo, undici anni, si è spento dopo due interventi chirurgici e tre giorni di agonia. Ma prima che il respiro si fermasse per sempre, i genitori hanno autorizzato l’espianto dei ...

“Da bambino giocavo poco distante”. Così l’ex Ceo di Google ha deciso di dare un milione di euro per la torre Garisenda a Bologna - “Da bambino giocavo poco distante”. Così l’ex Ceo di Google ha deciso di dare un milione di euro per la torre Garisenda a Bologna - L’ex ceo e presidente di Google, Eric Schmidt, ha donato un milione di euro per il restauro della Garisenda, una delle due torri di Bologna. Si tratta della cifra più ingente che il comune di Bologna ...