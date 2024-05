Gli incontri sullo yacht di Spinelli con Toti e Signorini senza cellulari - a casa dell’imprenditore trovati 220mila euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Genova, 8 maggio 2024 – Fiumi di soldi, come una nuova tangentopoli che si allarga ogni giorno, con ulteriori indagati. Nella cassaforteAldo, aperta dalle fiamme gialle, sono spuntati oltre duecentomilain contanti, 20mila dollari, e 5mila sterline. Soldi che sarebbero potuti servire, è l’ipotesi degli inquirenti, per oliare il "sistema", finito al centro dell’inchiesta-terremoto che sta scuotendo la Liguria., ora ai domiciliari, è una figura centrale dell’indagine con almeno 25 indagati della Dda ligure, culminata all’alba di martedì negli arresti eccellenti del governatore, del suo capo di gabinetto Matteo Cozzani, dell’ex presidente dell’Autorità portuale (oggi Ad di Iren) Paolo Emilio, quest’ultimo finito in carcere. Nello ...