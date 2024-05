Minacciate di morte per non aver scioperato La denuncia di Rossi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) «In queste ore ci sono state alcune giornaliste della Rai, del Tg1 in particolare, che non hanno aderito allo sciopero, tra cui la giornalista Laura Chimenti che ha letto le edizioni del Tg1 che sono state oggetto di aggressioni violentissime e di minacce dipersino sui social. Mi piacerebbe che la Commissione esprimesse la sua solidarietà nei confronti delle giornaliste che hanno deciso di lavorare e che invece stanno subendo un'aggressione per il clima che si è venuto a creare per questo sciopero esagerato». L'ha detto il direttore generale Rai Giampaolonel corso dell'audizione in Vigilanza, a proposito dello sciopero di lunedì 6 maggio. «Auspico - ha aggiunto- che la Commissione esprima solidarietà alle colleghe che il giorno hanno deciso di lavorare». «A proposito delle colleghe che sono state ...