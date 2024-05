Cosa c’è di vero in Marc - il ragazzo bello e impossibile di Sei nell’anima

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Uno dei personaggi più affascinanti di Sei, il fidanzato di Gianna Nannini interpretato da Stefano Rossi Giordani: molti spettatori si sono chiesti chi sia in realtà e la risposta è che si tratta di un personaggio di finzione, che nel biopic Netflix rappresenta un alter ego psicologico della protagonista, una figura inesistente in cui Gianna ripone le pressioni, le inquietudini di quella fase della sua vita. Inquietudini che poi la porteranno ad affrontare una fase di gravi problemi di salute mentale. Nel filmentra un po’ alla volta nella vita di Gianna Nannini: inizialmente siamo portati a credere che sia un fidanzato, ma solo in seguito si scopre chenon è mai esistito. La presenza dinella vita di Gianna si fa sempre più inquietante, la convince ad assumere droghe, ...