ATP Roma 2024 | tutti i match sospesi e cancellati dell’8 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non si è completata la prima giornata di gare agli Internazionali d’Italia. La pioggia ha infatti fatto capolino sulla Capitale nel corso del tardo pomeriggio e della serata, costringendo così gli organizzatori a sospendere il Masters 1000 di. Sul fronte maschile dovevano ancora iniziare quattro incontri: Kecmanovic-Nakashima, Evans-Fognini, Moutet-Safiullin, Gigante-Zeppieri. Il confronto tra il francese Rinderknech e l’italiano Francesco Passaro era sul punteggio di 7-6(3), 5-6 e servizio in favore del padrone di casa. Tra le donne dovevano invece iniziare sei incontri: Errani-Anisimova, Potapova-Wang, Di Sarra-Gracheva, Saville-Tauson, Sramkova-Pedone, Wang-Volynets. Interrotti quattrogià incominciati: Carle-Siegemund (6-2, 4-6, 2-2), Masarova-Begu (7-5, 3-6), Podoroska-Sorribes Tormo (3-1), Zarazua-Cocciaretto (5-2). Questi incontri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-SHAPOVALOV LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MARTERER 21:50 Non si giocherà prima delle 22:30. 21:20 Niente da fare. Non smette di piovere , inizio rimandato alle 22, sempre che si possa ...

Non termina oggi il match tra Francesco Passaro e Arthur Rinderknech. L’italiano e il francese, infatti, vengono fermati sul punteggio di 7-6(3) 5-6 a favore del transalpino, ma con il servizio a favore dell’azzurro per allungare il match al terzo. ...

La pioggia è ristoratrice per Elisabetta Cocciaretto : sospeso e rinviato a domani il match che vede protagonista l’azzurra contro la messicana Renata Zarazua . Al momento dello stop la tennista italiana era sotto 2-5 nel primo set, score maturato in ...

