SEO | cos’è e perché è fondamentale oggi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una componentenel mondo del web marketing e delle relative strategie è certamente la SEO, una pratica basilare per migliorare la visibilità del proprio sito. La scrittura e l’ottimizzazione di un sito in ottica SEO, quando efficace, permette alle pagine web di comparire organicamente nelle posizioni più alte della SERP dei motori di ricerca e quindi di essere scelte dall’utente prima di altre. In sostanza, se si vuole far conoscere la propria attività online non è possibile tralasciare l’aspetto dell’ottimizzazione nelle pagine di ricerca. Si tratta di una serie di concetti che possono risultare complessi ma non impossibili da comprendere e qui di seguito cercheremo di chiarire alcuni punti per spiegare al meglio di cosa stiamo parlando. SEO: una definizione in ...